Notte di paura autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme
LECCE – Notte di paura e fiamme in Viale della Repubblica, nel rione San Pio di Lecce, dove una Fiat Punto è stata avvolta da un incendio. L’allarme è scattato poco prima delle 2 di notte. Sul posto, all’altezza del civico 60, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: notte - paura
Minaccia l’ex compagna con la pistola, paura nella notte. Arrestato, lei lo aveva già denunciato
Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”
Notte di paura: pestata e violentata a Bologna
Paura nella notte in A4: auto in fiamme tra San Stino e Portogruaro direzione Trieste ARTICOLO --> https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/paura-nella-notte-in-a4-auto-in-fiamme-tra-san-stino-e-portogruaro-direzione-trieste.html - facebook.com Vai su Facebook
Notte di paura per una coppia in Val Perino, recuperati dai soccorritori - Momenti di paura per due escursionisti piacentini recuperati nella notte tra il 6 e il... - PiacenzaSera - X Vai su X
Notte di paura, autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Santa Rosa. Si legge su lecceprima.it
Notte di paura nel Vibonese: auto in fiamme davanti a un immobile comunale - La macchina di proprietà di una pensionata è andata distrutta. Secondo zoom24.it