Notte di paura autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Notte di paura e fiamme in Viale della Repubblica, nel rione San Pio di Lecce, dove una Fiat Punto è stata avvolta da un incendio. L’allarme è scattato poco prima delle 2 di notte. Sul posto, all’altezza del civico 60, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - paura

Minaccia l’ex compagna con la pistola, paura nella notte. Arrestato, lei lo aveva già denunciato

Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”

Notte di paura: pestata e violentata a Bologna

notte paura autovettura parcheggiataNotte di paura, autovettura parcheggiata in strada viene avvolta dalle fiamme - Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di Santa Rosa. Si legge su lecceprima.it

Notte di paura nel Vibonese: auto in fiamme davanti a un immobile comunale - La macchina di proprietà di una pensionata è andata distrutta. Secondo zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Paura Autovettura Parcheggiata