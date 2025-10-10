Notizia super per il Napoli Conte esulta | succederà contro il Torino

Arrivano buone notizie in casa Napoli, in vista della sfida contro il Torino che accoglierà il ritorno in campo della squadra di Antonio Conte dopo la seconda sosta di stagione per le Nazionali. Niente Serie A per questo weekend, ma i tifosi del Napoli già non vedono l’ora di vedere i propri beniamini di nuovo in campo. In palio c’è un primo posto, in campionato, da difendere, oltre che un certo entusiasmo da cavalcare. D’altronde, l’inizio di stagione è stato positivo, confermando le ambizioni di quest’estate. Non è affatto un mistero che sia la volontà di difendere il Tricolore conquistato nella scorsa stagione e, al rientro dalla sosta, la seconda di questa stagione per le Nazionali, i campioni d’Italia in carica torneranno alla carica per ribadire il concetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Notizia super per il Napoli, Conte esulta: succederà contro il Torino

In questa notizia si parla di: notizia - super

Napoli-Sorrento, notizia super per Conte: la conferma

Il ritorno di De Martino non ferma Super Gerry. Chi ha vinto tra Estate in Diretta e Dentro la notizia

Intervento chirurgico per super vip in ospedale, la drammatica notizia sconvolge tutti

In arrivo una super notizia Domenica 19 ottobre parte “105 Après-Ski” con Niccolò Torielli Prendete nota: l’appuntamento è tutte le domeniche dalle 16.00 alle 18.00 ? @niccolotorielli #radio105 #105apresski - facebook.com Vai su Facebook

La super notizia di Dybala e Oriana #Tuttosport #Dybala - X Vai su X

Dove vedere Milan-Napoli del 28 Settembre 2025 in TV e streaming? - Napoli chiude il weekend di Serie A tra due squadre in forma; match decisivo per le ambizioni di alta classifica, diretta su DAZN. Si legge su tech.everyeye.it

Milan super con Pulisic e Modric, crolla il Napoli di Conte - Milan super con Pulisic e Modric, crolla il Napoli di Conte Dopo quattro successi consecutivi, il Napoli cade per la prima volta in campionato e lo fa nel ... Riporta forzazzurri.net