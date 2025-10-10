Notifiche digitali per i tributi come funziona Send e dove chiedere assistenza

Dal mese di ottobre 2025 il Comune di Forlì notificherà prioritariamente i provvedimenti tributari tramite la piattaforma notifichedigitali.it – Send. La ricezione e la consultazione dei documenti avverranno online, con accesso tramite Spid o Cie. La notifica si perfeziona nel giorno e nell’ora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

