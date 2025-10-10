Notifiche digitali per i tributi come funziona Send e dove chiedere assistenza
Dal mese di ottobre 2025 il Comune di Forlì notificherà prioritariamente i provvedimenti tributari tramite la piattaforma notifichedigitali.it – Send. La ricezione e la consultazione dei documenti avverranno online, con accesso tramite Spid o Cie. La notifica si perfeziona nel giorno e nell’ora. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: notifiche - digitali
Nuovo servizio di notifiche digitali – SEND. Si informa la cittadinanza che, a partire dal 24 marzo 2025, SEND - Servizio Notifiche Digitali, la piattaforma che consente ai cittadini di ricevere istantaneamente comunicazioni aventi valore legale da parte degli - facebook.com Vai su Facebook
Teramo potenzia le notifiche digitali con il sistema SEND - Il Comune di Teramo estende il servizio SEND di PagoPA per notifiche legali via PEC, email, SM e APP IO. Riporta abruzzonews.eu
Notifica multe online con SEND: quando decorre? - Ricevi l'eventuale notifica di multe online attivando il servizio SEND, che permette di gestirle sullo smartphone, e scopri quando decorre. Secondo sicurauto.it