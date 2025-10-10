Fondazione Artet presenta ‘Note per la Ricerca’, un concerto di beneficenza in programma per mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 21 al CineTeatro Gavazzeni a Seriate. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del CineTeatro Gavazzeni e online sul sito www.teatrogavazzeni.itartet. Il ricavato della serata consentirà di finanziare una borsa di studio per una giovane ricercatrice impegnata in una ricerca sulle interferenze tra la terapia con farmaci anticoagulanti orali diretti e i trattamenti antitumorali in pazienti con fibrillazione atriale e diagnosi di tumore. Sul palco si alterneranno due formazioni: ‘Raffa Band’, con un travolgente tributo a Raffaella Carrà e ai suoi brani intramontabili, e ‘Radio 80’, con un elettrizzante tributo al Festivalbar, che porterà sul palco l’energia e i colori degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Note per la Ricerca”: tributo a Raffaella Carrà e alla musica degli anni ’80 per sostenere la ricerca