Note da sogno i grandi classici e le più belle colonne sonore dei film al Teatro Vittoria di Torino

Dopo il tutto esaurito di marzo, "Note da Sogno" torna sabato 8 novembre sempre nella prestigiosa cornice del Teatro Vittoria di Torino. Numerose le novità in programma, dai brani più celebri della musica classica alle colonne sonore dei film che da sempre ci fanno sognare tra cui, per la prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tony Colombo. Tony Colombo · T'aspetto fore 'o core. Stiamo chiudendo le ultime note… ogni canzone è un pezzo di cuore, un ricordo, un sogno che diventa musica. Questo disco è diverso, più vero, più profondo. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ci siam - facebook.com Vai su Facebook

Note nei chiostri. I grandi classici . Melodie d’estate - EMPOLIQuella ormai alle porte sarà un’altra settimana di grande musica con le iniziative targate Il Contrappunto. Si legge su lanazione.it

La Fanfara è magia di note. Un viaggio senza tempo tra grandi classici e jazz - Giovedì 12 dicembre la chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin alla Spezia si è riempita di magia grazie al Concerto di Natale della Fanfara del Comando interregionale marittimo nord. Da lanazione.it