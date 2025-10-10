Sembra viaggiare a velocità doppia rispetto alla concorrenza la Norvegia di Haaland che quest’oggi cerca un’altra vittoria contro Israele per avvicinare la qualificazione al mondiale 2026. Solbakken è capitato alla guida della Landslaget semplicemente al momento giusto, trovando una serie di giocatori pari a quelli che negli anni ’90 avevano regalato 2 qualificazioni ai mondiali e una storica vittoria sul Brasile di Ronaldo a . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 11-10-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici