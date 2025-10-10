Non vogliamo i Mondiali vogliamo ospedali e scuole | lo slogan della Generazione Z in Marocco il Manifesto

Oggi i giovani in Marocco puntano su ciò che conta davvero nella vita di tutti i giorni: sanità, scuole, lavoro e dignità. Il governo, invece, sembra dare priorità ad altro. Scrive Patrick Zaki per il Manifesto: “ «Non vogliamo i Mondiali, vogliamo ospedali e scuole» .Uno slogan semplice ma dirompente, che risuona nelle strade delle città marocchine da nord a sud, rivelando un’ondata di proteste senza precedenti guidata da una generazione a lungo descritta come distante dalla politica: la Generazione Z. Questi giovani, nati tra la fine degli anni ’90 e il secondo decennio del Duemila, sono scesi in piazza per lasciare il proprio segno sul presente, inaugurando un movimento nazionale che ridisegna il rapporto tra cittadino e Stato e pone una nuova domanda sul ruolo dei giovani nello spazio politico e sociale marocchino”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Non vogliamo i Mondiali, vogliamo ospedali e scuole»: lo slogan della Generazione Z in Marocco (il Manifesto)

