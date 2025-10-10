Non va a lavoro e scompare nel nulla arriva la notizia su Matteo Cosa hanno trovato
L'ombra della paura si è allungata sulla tranquilla vita di una famiglia, inghiottendo il tempo in un'attesa straziante. Tre giorni fa, un uomo di trentuno anni ha varcato la soglia di casa, è salito a bordo della sua auto e si è dissolto nel nulla, lasciando dietro di sé solo silenzio e angoscia. Da quel momento, un'intera comunità è in mobilitazione: squadre di soccorritori, vigili del fuoco, protezione civile e cittadini volonterosi, armati di speranza, stanno setacciando ogni metro di territorio. L'unico flebile segnale è arrivato dal ritrovamento dell'auto in una zona isolata, un indizio che ha trasformato la speranza in una corsa contro il tempo nel cuore di una vegetazione folta e di un terreno impervio, dove ogni ora che passa pesa come un macigno.
