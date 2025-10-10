Non solo Menzioni | Google Messaggi attende anche la funzionalità Insights

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google Messaggi attende alcune funzioni già in sviluppo da tempo e a queste si aggiunge "Insights": scopriamo di cosa si tratta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

non solo menzioni google messaggi attende anche la funzionalit224 insights

© Tuttoandroid.net - Non solo “Menzioni”: Google Messaggi attende anche la funzionalità “Insights”

In questa notizia si parla di: menzioni - google

menzioni google messaggi attendeGoogle Messaggi cambia: arrivano le menzioni nelle chat di gruppo - Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Google ha deciso di colmare una delle lacune più evidenti della sua app di messaggistica predefinita. Riporta tecnoandroid.it

menzioni google messaggi attendeSu Google Messaggi arrivano le menzioni nei gruppi - Una delle funzioni più attese dagli utenti di Google Messaggi sta finalmente per arrivare. Lo riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Menzioni Google Messaggi Attende