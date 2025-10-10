Non solo giovani e anziani anche la salute mentale delle donne preoccupa gli esperti La Professoressa Dell’Osso psichiatra spiega perché e cosa è possibile fare
La salute mentale è un tema sempre più all'ordine del giorno. I disturbi mentali, infatti, interessano oltre 16 milioni di italiani. Giovani e anziani i più colpiti, ma sono le donne ad essere schiacciate sotto il peso di un pregiudizio invisibile. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, scopriamo con la Professoressa Liliana Dell'Osso, presidente della Società italiana di psichiatria e docente di Psichiatria all' Università di Pisa, cosa si può (e si deve) fare.
I discorsi sulla salute mentale sono sempre più liberi dai pregiudizi, ed è merito soprattutto dei giovani - Secondo il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Francesco Risso, molto però rimane da fare: “Come si parla di una visita dall’ortopedico, si dovrebbe parlare di psicologi e psichiatri” ... Scrive cuneodice.it
Salute mentale, due milioni di italiani con problemi che non ricevono cure adeguate - Servirebbero due miliardi di euro in più, ma il nostro paese spende la metà di quanto indicato dall’Unione Europea. repubblica.it scrive