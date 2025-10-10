Non solo giovani e anziani anche la salute mentale delle donne preoccupa gli esperti La Professoressa Dell’Osso psichiatra spiega perché e cosa è possibile fare

L a salute mentale è un tema sempre più all’ordine del giorno. I disturbi mentali, infatti, interessano oltre 16 milioni di italiani. Giovani e anziani i più colpiti, ma sono le donne ad essere schiacciate sotto il peso di un pregiudizio invisibile. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, scopriamo con la Professoressa Liliana Dell’Osso, presidente della Società italiana di psichiatria e docente di Psichiatria all’ Università di Pisa, cosa si può (e si deve) fare. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Leggi anche › L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita Il pregiudizio invisibile nella salute mentale delle donne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

