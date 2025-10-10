Non più di due ore di smartphone al giorno | l' ordinanza che fa discutere
Toyoake, sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa: il sindaco Masafumi Kouki ha proposto — e ottenuto — l’approvazione di una “direttiva locale” che raccomanda di limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno. 🔗 Leggi su Today.it
In Giappone la città di Toyoake vara la prima legge anti-smartphone: solo due ore al giorno nel tempo libero, niente sanzioni ma regole precise per bambin
In Giappone c’è una città che vuole limitare lo smartphone a due ore al giorno
L'ordinanza del sindaco in un comune giapponese: non usate lo smartphone più di due ore al giorno. Ma i cittadini si ribellano - Toyoake è una città giapponese di poco meno di 70mila abitanti finita al centro dell'attenzione del mondo dopo che una proposta del consiglio comunale di limitare a due ore al giorno l'uso dello ... Riporta ilmessaggero.it
Smartphone, l'uso ridotto a massimo due ore al giorno per i giovani: cosa prevede l'ordinanza - Arriva in Giappone la prima ordinanza che punta a mettere un freno all'utilizzo di smartphone e altri dispositivi tecnologici D'ora in poi, massimo due ore fuori dall'orario di lavoro o studio davanti ... Da leggo.it