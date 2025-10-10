Il Milan torna dallo Stadium con un punto, pur avendo avuto, eccome, la possibilità di fare bottino pieno: e non solo per l'errore dal dischetto di Christian Pulisic, rimproverato dal suo allenatore per l'esecuzione, ma anche per i due gol divorati da Leao nel finale del match, con Allegri che aveva puntato con forza su di lui e sulla sua velocità e freschezza dalla panchina per trovare quel guizzo che sarebbe potuto risultare determinante. Ancora una volta Rafa ha avuto la possibilità di dimostrare di aver fatto quel passo in avanti che da tempo gli viene richiesto, di diventare un punto di riferimento, di essere decisivo e non solo "bello da vedere" nelle sue sgroppate a tutta velocità sulla fascia, e invece quelle due occasioni sprecate in modo grossolano sono state l'ennesima prova di un approccio al match spesso e volentieri non all'altezza delle aspettative di mister e tifosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non fiata nessuno!”: cosa c'è dietro le urla di Allegri contro Leao dopo Juve-Milan