Non esiste una sola pensione | guida agli scenari previdenziali 

Ildenaro.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un paese sempre più vecchio e dalla denatalità ai minimi storici, il tanto sognato traguardo pensionistico, per oltre 38 milioni di italiani, è fonte di ansia e stress. Si teme principalmente di percepire un assegno pensionistico basso, non sufficiente a mantenere il proprio stile di vita, ma anche a coprire eventuali spese emergenziali, mediche e familiari. Nonostante ciò, solo il 18% corre ai ripari e inizia a pensare per tempo al proprio futuro pensionistico (fonte dei dati mUp Research per Facile.it). È importantissimo comprendere che la pensione non è solo una cifra scritta su un foglio; è la garanzia della nostra libertà e di un futuro più sereno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

