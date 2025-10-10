Non ero più io | Victoria Beckham racconta la sua lenta autodistruzione nel documentario Netflix

Il documentario Netflix dedicato a Victoria Beckham ha svelato un lato della stilista che in pochi conoscevano, demolendo l’immagine di algida perfezione che l’ha accompagnata per anni. Attraverso tre episodi intensi, l’ex Posh Spice ha deciso di mettersi completamente a nudo, rivelando fragilità, errori e momenti di profonda crisi che hanno segnato la sua vita personale e professionale. La confessione più scioccante riguarda le spese fuori controllo che hanno quasi mandato in bancarotta sia la sua azienda di moda, lanciata nel 2008, sia il matrimonio con David Beckham. Victoria ha ammesso di aver speso 70mila dollari all’anno esclusivamente per le piante, arrivando persino ad assumere un dipendente pagato 15mila dollari con l’unico compito di annaffiarle. 🔗 Leggi su Cultweb.it

