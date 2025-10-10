Non era un mostro Non è un santo

Che cosa può mai scrivere un osservatore del proprio tempo quando un personaggio bollato di continuo come nemico del popolo e del progresso, pernicioso alla libertà e alla democrazia, inetto e vanaglorioso, espressione di un'America isolazionista e gretta, ottiene un risultato politico ed etico di prima grandezza a migliaia di chilometri da casa sua? Forse servirebbe un pensoso saggio sul tradimento degli intellettuali. Ma poiché è stato già scritto più di un secolo fa, mi limiterò a qualche considerazione meno ambiziosa. Sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sono state scritte migliaia di pagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

