Non è vero che infarti e ictus non danno segnali di avvertimento | i risultati di un nuovo studio

Un nuovo studio condotto su oltre 9 milioni di persone suggerisce che nella maggior parte dei casi infarti e ictus non siano davvero imprevedibili: in nove casi su dieci le persone colpite hanno un fattore di rischio facilmente diagnosticabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Eurostat: Ictus e infarti causano la morte di 1 europeo su 5. Ogni anno 1,1 mln di decessi. Ma rispetto a 10 anni fa si muore di meno. Italia nella media Ue - La quota più alta di morti dovuti ad attacchi di cuore si registra in Lituania (36,7%), mentre la Francia è il Paese dove causa meno morti (6%). Si legge su quotidianosanita.it