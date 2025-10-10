Non è Trump Il premio Nobel per la pace 2025 va alla venezuelana Maria Corina Machado

Il premio Nobel per la pace 2025 è andato alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato il comitato dei Nobel. Machado «è una paladina della pace». «Figura chiave e unificante in un’opposizione politica». «Il premio Nobel per la pace per il 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, a una donna che mantiene viva la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente», si legge nelle motivazioni ufficiali. «Come leader del movimento democratico in Venezuela, Maria Corina Machado è uno dei più straordinari esempi di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi», si legge ancora. 🔗 Leggi su Open.online