Non è la prima volta che lo fa Belen tutto in silenzio ma stavolta l’hanno vista
Non è un servizio fotografico studiato, né un’operazione di immagine. Le foto di Belén Rodriguez pubblicate sul nuovo numero di Chi Magazine raccontano un gesto semplice ma profondo, colto da un obiettivo discreto e silenzioso. La showgirl argentina, infatti, è stata paparazzata mentre entrava in un centro Avis per donare il sangue. Nessuna troupe, nessun post sui social, nessuna dichiarazione d’effetto: solo un gesto concreto, di quelli che parlano più di mille parole. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sottolinea come non sia affatto la prima volta che Belén si rechi a donare il sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
