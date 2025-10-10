Non è la prima volta che lo fa Belen tutto in silenzio ma stavolta l’hanno vista

Caffeinamagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è un servizio fotografico studiato, né un’operazione di immagine. Le foto di Belén Rodriguez pubblicate sul nuovo numero di Chi Magazine raccontano un gesto semplice ma profondo, colto da un obiettivo discreto e silenzioso. La showgirl argentina, infatti, è stata paparazzata mentre entrava in un centro Avis per donare il sangue. Nessuna troupe, nessun post sui social, nessuna dichiarazione d’effetto: solo un gesto concreto, di quelli che parlano più di mille parole. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sottolinea come non sia affatto la prima volta che Belén si rechi a donare il sangue. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - volta

Padel, il CTP Vaiano promosso per la prima volta in Serie C

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Razzia sotto l’ombrellone, scippato un turista fedele. “Prima volta in 60 anni”

Lucy per la prima volta in Europa: visse 3,2 milioni di anni fa - Arrivano per la prima volta in Europa i resti di Lucy, antenata dell'umanità che visse 3,2 milioni di anni fa e il cui scheletro parziale fu rinvenuto nel 1974 in Etiopia. Da quotidiano.net

La prima volta del Napoli in Champions: 14 anni fa con Mazzarri in casa del City - Tanto &#232; passato dalla prima volta del Napoli in Champions League, un battesimo arrivato proprio all'Ethiad dove stasera la squadra di Conte ... Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Prima Volta Fa