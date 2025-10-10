Nominata nuova assessora nel Comune di Este | Silvia Bottaro entra in giunta

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito della recente fuoriuscita di un assessore per dimissioni, in pochi giorni l’Amministrazione Comunale ha già individuato la nuova figura che, con decreto del Sindaco, entra a far parte della Giunta comunale. Si tratta di Silvia Bottaro, avvocato, già Consigliere comunale, con alle spalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

