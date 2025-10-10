Noi del Rione Sanità una storia di fede e riscatto nel giovedì sera di Rai 1

Una volta terminata La Ricetta della Felicità, nel giovedì sera di Rai 1 arriva il 23 ottobre un prete, ma non è Don Matteo. E’ Don Giuseppe Santoro, figura ispirata a quella di Don Antonio Loffredo, dal cui libro Noi del Rione Sanità è tratta l’omonima serie in tre prime serate che racconterà una storia vera e toccante, fatta di solidarietà e coraggio. Carmine Recano – che questa storia la conosce bene per aver frequentato a suo tempo il dietro le quinte degli spettacoli organizzati da Don Antonio nel quartiere nepoletano – veste i panni del protagonista. Che, quasi in un curioso continuum televisivo con Mare Fuori, arriverà nella Sanità dopo aver chiuso una lunga esperienza in carcere, e porterà luce nel buio di un quartiere che fino a quel momento era considerato irrecuperabile dai suoi stessi abitanti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

