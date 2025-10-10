Noi del Rione Sanità | data trama e cast della serie Rai 1 ispirata a Don Antonio Loffredo
Nel giovedì sera di Rai 1 arriva Noi del Rione Sanità, dal 23 ottobre per tre prime serate. La serie, ispirata al libro omonimo di Don Antonio Loffredo, racconta una storia vera di fede, comunità e riscatto nel cuore di Napoli. Protagonista è Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro, personaggio ispirato al parroco che ha innescato la rinascita del quartiere Sanità. Indice. Noi del Rione Sanità, trama: un prete “pragmatico e visionario” nel cuore di Napoli I personaggi dei ragazzi. Gli alleati e gli antagonisti.. Cast, scrittura e produzione. Quando e dove vederla. FAQ Noi del Rione Sanità serie Rai 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: rione - sanit
Il sacerdote, che ha riscattato il rione Sanità a Napoli, parla del concetto di chiesa in uscita, al centro della miniserie biografica «Noi del Rione Sanità» dal 23 ottobre su Rai1 - facebook.com Vai su Facebook
Noi del Rione Sanità, la nuova serie Rai con Carmine Recano: data d'uscita, trama e cast - Noi del Rione Sanità, la nuova serie Rai, debutta giovedì 23 ottobre su Rai Uno in prima serata. Riporta msn.com
Noi del Rione Sanità, la serie Rai con Carmine Recano: «La rivoluzione del rione va in televisione» - Di fronte alla serie tv dedicata alla sua vita e al miracolo napoletano che ... Scrive ilmattino.it