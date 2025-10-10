Noi del Rione Sanità | data trama e cast della serie Rai 1 ispirata a Don Antonio Loffredo

Nel giovedì sera di Rai 1 arriva Noi del Rione Sanità, dal 23 ottobre per tre prime serate. La serie, ispirata al libro omonimo di Don Antonio Loffredo, racconta una storia vera di fede, comunità e riscatto nel cuore di Napoli. Protagonista è Carmine Recano nei panni di Don Giuseppe Santoro, personaggio ispirato al parroco che ha innescato la rinascita del quartiere Sanità. Indice. Noi del Rione Sanità, trama: un prete “pragmatico e visionario” nel cuore di Napoli I personaggi dei ragazzi. Gli alleati e gli antagonisti.. Cast, scrittura e produzione. Quando e dove vederla. FAQ Noi del Rione Sanità serie Rai 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

