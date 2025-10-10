C’è attesa, da ieri, tra Rastignano e San Ruffillo, alle porte di Bologna. Dopo decenni di attesa c’è una data per il taglio del nastro dell’ultimo tratto del Nodo di Rastignano: sabato 18 ottobre. Una data che si prevede come storica. Il secondo e ultimo lotto che completa il Nodo di Rastignano va a completare la variante alla ss65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostrada-tangenziale. Il Nodo collega, infatti, la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo di Rastignano, c’è il via libera alle auto