Nodo di Rastignano c’è il via libera alle auto
C’è attesa, da ieri, tra Rastignano e San Ruffillo, alle porte di Bologna. Dopo decenni di attesa c’è una data per il taglio del nastro dell’ultimo tratto del Nodo di Rastignano: sabato 18 ottobre. Una data che si prevede come storica. Il secondo e ultimo lotto che completa il Nodo di Rastignano va a completare la variante alla ss65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostrada-tangenziale. Il Nodo collega, infatti, la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nodo - rastignano
Nodo di Rastignano, ultimo lotto: c’è la data di apertura
Il Nodo di Rastignano aprirà il 18 ottobre
LoianoWeb - FutaWeb. Micheal Challen · Winter games. NODO DI RASTIGNANO inaugurazione sabato 18 ottobre. Città metropolitana di Bologna #NododiRastignano https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/concluso_nodo_rastignan - facebook.com Vai su Facebook
Nodo di Rastignano, ultimo lotto: c’è la data di apertura - Gli interventi di compensazione ambientale riguardanti il verde, per un totale di 300mila euro, saranno eseguiti nella stagione ... Come scrive msn.com
Rastignano, gli ambientalisti avevano avvertito - Paletti, transenne, sponde arancioni plastificate, persino l’asfalto della strada: il cantiere del Nodo di Rastignano (Bo) è stato spazzato via dalla potenza delle acque del fiume Savena, qualche ... Riporta ilmanifesto.it