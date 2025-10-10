Nocera Superiore inaugura il progetto Housing First in via Pareti

Salernotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato lunedì 13 ottobre, alle ore 10:00, il nuovo immobile del Progetto Housing First in via Pareti a Nocera Superiore, un'iniziativa volta a creare un sistema di accoglienza per persone e nuclei familiari in condizioni di elevata marginalità sociale. L'evento rappresenta una tappa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nocera - superiore

Nocera Superiore: programmata la 1° apertura dello scavo in corso al Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore

Nocera Superiore, interventi per la sicurezza stradale: segnaletica rifatta e dissuasori nei punti critici

Nocera Superiore, conferimento irregolare dei rifiuti: fioccano le multe

Furti in case e negozi di Nocera Superiore, cittadini sentinelle con il «Controllo di vicinato» - Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi, ha firmato questa mattina in prefettura a Salerno il protocollo per il "Controllo di vicinato". Secondo ilmattino.it

Giffoni, Claudio Gubitosi inaugura il Nuceria Teatro Festival Ragazzi al Parco Archeologico di Nocera Superiore - Gubitosi affiancherà Gennaro D’Acunzi (Sindaco di Nocera Superiore), il direttore artistico della kermesse Maurizio Merolla, Antonella Battipaglia (Vicesindaco di Nocera Superiore), Giuseppe Senatore ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Nocera Superiore Inaugura Progetto