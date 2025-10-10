Nocera Superiore inaugura il progetto Housing First in via Pareti
Sarà inaugurato lunedì 13 ottobre, alle ore 10:00, il nuovo immobile del Progetto Housing First in via Pareti a Nocera Superiore, un'iniziativa volta a creare un sistema di accoglienza per persone e nuclei familiari in condizioni di elevata marginalità sociale. L'evento rappresenta una tappa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: nocera - superiore
Nocera Superiore: programmata la 1° apertura dello scavo in corso al Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore
Nocera Superiore, interventi per la sicurezza stradale: segnaletica rifatta e dissuasori nei punti critici
Nocera Superiore, conferimento irregolare dei rifiuti: fioccano le multe
Nocera Superiore: IC “Fresa Pascoli” Festa dei Nonni, valorizzazione anziani Dentro Salerno 2 Ottobre 2025 • Agro Nocerino Sarnese Nocera Superiore: IC “Fresa Pascoli” Festa dei Nonni, valorizzazione anziani L’IC Fresa Pascoli e la FESTA DEI NONNI per - facebook.com Vai su Facebook
Furti in case e negozi di Nocera Superiore, cittadini sentinelle con il «Controllo di vicinato» - Il sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D'Acunzi, ha firmato questa mattina in prefettura a Salerno il protocollo per il "Controllo di vicinato". Secondo ilmattino.it
Giffoni, Claudio Gubitosi inaugura il Nuceria Teatro Festival Ragazzi al Parco Archeologico di Nocera Superiore - Gubitosi affiancherà Gennaro D’Acunzi (Sindaco di Nocera Superiore), il direttore artistico della kermesse Maurizio Merolla, Antonella Battipaglia (Vicesindaco di Nocera Superiore), Giuseppe Senatore ... Segnala ilmattino.it