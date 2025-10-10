Nobel | Zabatta Avs ' gioia per Machado premia donna coraggiosa e tenace'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Una grande gioia per la notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado. Una scelta che premia il coraggio e la tenacia di una donna che da anni si batte pacificamente per la libertà e la democrazia in Venezuela". Così Fiorella Zabatta di Avs. "Il suo impegno instancabile contro un regime oppressivo, la sua leadership esercitata in condizioni di costante pericolo e la sua incrollabile fiducia nella via elettorale e nella mobilitazione civile non violenta sono un esempio per tutti noi. Maria Corina Machado rappresenta la speranza di un futuro diverso per il popolo venezuelano e un simbolo universale della lotta per i diritti umani fondamentali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nobel - zabatta
