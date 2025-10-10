Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con María Corina Machado per il conferimento del premio Nobel. Un giusto riconoscimento a una donna di grande coraggio e amor patrio, che continua a battersi per un Venezuela libero e pienamente democratico. Come commissioni Esteri e Difesa del Senato, abbiamo sempre mantenuto alta l'attenzione sulla situazione del Paese, approvando diverse risoluzioni a sostegno di elezioni libere e dando voce a lei e a tutte le persone costrette a fuggire in cerca di libertà e dignità". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nobel: S. Craxi (FI), 'Machado donna di grande coraggio'