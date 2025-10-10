Nobel | S Craxi FI ' Machado donna di grande coraggio'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Desidero congratularmi con María Corina Machado per il conferimento del premio Nobel. Un giusto riconoscimento a una donna di grande coraggio e amor patrio, che continua a battersi per un Venezuela libero e pienamente democratico. Come commissioni Esteri e Difesa del Senato, abbiamo sempre mantenuto alta l'attenzione sulla situazione del Paese, approvando diverse risoluzioni a sostegno di elezioni libere e dando voce a lei e a tutte le persone costrette a fuggire in cerca di libertà e dignità". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nobel - craxi
Leggo ovunque parlare di “giornata storica”, di “straordinaria notizia” (cit. Meloni), di “pace eterna”, addirittura Salvini si lancia in una delle sue più goffe previsioni: “Ora bisogna dare il Nobel a Trump”. Poi vai a vedere i dettagli dell’accordo e scopri che dei 20 - facebook.com Vai su Facebook
Bobo Craxi (@bobocraxi) on X - X Vai su X
Mo: S. Craxi (FI), '7 ottobre atto di guerra vile e abominevole' - "Il 7 ottobre di due anni fa, un atto di guerra, vile, abominevole, perpetrato contro civili israeliani inermi, ha segnato una delle pagine più buie della storia recente. Come scrive msn.com
Trump, Stefania Craxi (FI): "Su Panama e Groenlandia non spaventarsi, ma l'Europa sia all'altezza delle nuove sfide" - "Invito tutti a prendere le dichiarazioni di Trump come provocazioni ma che hanno sempre un obiettivo concreto. Riporta affaritaliani.it