Nobel | Renzi ' Machado coraggiosa premio riaccende speranza popolo Venezuela'
Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Maria Corina Machado è una donna coraggiosa, che si batte da anni per la libertà contro il feroce regime di Maduro in Venezuela. Il Nobel per la pace che le è stato assegnato è un simbolo potente che riaccende la speranza nel martoriato popolo venezuelano". Lo dice Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: nobel - renzi
Mo: Renzi, 'Trump grande vincitore politico, Nobel? Alla politica che ferma le guerre'
Francesco Silvestri (M5S) commenta la candidatura a Nobel per la Pace di Donald Trump definendola una "competizione squallida" - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana: "Uno degli esempi più straordinari di coraggio in America Latina" - Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Secondo adnkronos.com
Nobel: Renzi, 'Machado coraggiosa, premio riaccende speranza popolo Venezuela' - Il Nobel per la pace che le è stato assegnato è un simbolo potente che riaccende la speranza nel martoriato popolo ... Si legge su iltempo.it