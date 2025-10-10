Nobel | Renzi ' Machado coraggiosa premio riaccende speranza popolo Venezuela'

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Maria Corina Machado è una donna coraggiosa, che si batte da anni per la libertà contro il feroce regime di Maduro in Venezuela. Il Nobel per la pace che le è stato assegnato è un simbolo potente che riaccende la speranza nel martoriato popolo venezuelano". Lo dice Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

