Nobel Putin | almeno Trump si impegna per raggiungere la pace

Douchambe, 10 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin elogia l'impegno del presidente statunitense Donald Trump per "raggiungere la pace", citando come esempio l'impegno "sincero" di Trump nel porre fine al conflitto in Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza promosso dagli Stati Uniti. Alla domanda, durante una conferenza stampa in Tagikistan, se ritenga che Trump meriti il Premio Nobel per la Pace, Putin risponde che "non dipende da lui" e sostiene che il comitato per l'assegnazione del premio ne ha "danneggiato" la "credibilità" con decisioni passate. "Sapete, non spetta a me decidere chi riceverà il Premio Nobel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nobel, Putin: almeno Trump si impegna "per raggiungere la pace"

In questa notizia si parla di: nobel - putin

