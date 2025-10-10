Nobel per la pace Trump sconfitto | come reagirà? L' ombra delle ritorsioni sulla Norvegia che teme nuovi dazi | Dobbiamo essere pronti a tutto

10 ott 2025

Cosa potrebbe accadere se Donald Trump non vincesse il premio Nobel per la Pace? Se molti si aspettano un semplice commento risentito del Presidente, i politici norvegesi si stanno preparando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nobel per la pace, Trump "sconfitto": come reagirà? L'ombra delle ritorsioni sulla Norvegia (che teme nuovi dazi): «Dobbiamo essere pronti a tutto»

Se molti si aspettano un semplice commento risentito del Presidente, i politici norvegesi si stanno preparando.

