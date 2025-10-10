Nobel per la pace Trump l’ha presa malissimo Hanno anteposto la politica

Niente Nobel per Donald Trump. Neppure la firma dell’ accordo tra Israele e Hamas, arrivata alla vigilia della cerimonia di Oslo, è bastata a convincere il Comitato norvegese per la Pace ad assegnargli l’ambito riconoscimento. Il premio 2025 è andato invece alla leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, simbolo della resistenza democratica contro il regime di Nicolás Maduro. Per l’ex presidente statunitense — che da anni insegue la medaglia d’oro con il volto di Alfred Nobel — è una nuova delusione, maturata dopo settimane di pressioni diplomatiche e appelli pubblici. Negli ultimi giorni, diversi leader alleati, dal premier israeliano Benjamin Netanyahu al cambogiano Hun Manet, avevano speso parole a suo favore, ma senza successo. 🔗 Leggi su Open.online

Trump non la prende bene. Casa Bianca: "Nessuno come lui, il Comitato del Nobel antepone la politica alla pace" - Il direttore delle comunicazioni commenta su X la vittoria di Maria Corina Machado e il mancato premio al presidente statunitense ... Lo riporta huffingtonpost.it

