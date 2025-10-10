Nobel per la Pace Tajani | a Trump la prossima volta

Imolaoggi.it | 10 ott 2025

“Machado è una donna coraggiosa che si è battuta per la libertà e la democrazia in Venezuela, quindi credo sia giusto averle concesso il premio Nobel per la pace” Così il vicepremier Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Per noi la libertà è la parola chiave e quindi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

