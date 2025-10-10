Nobel per la Pace Tajani | a Trump la prossima volta
“Machado è una donna coraggiosa che si è battuta per la libertà e la democrazia in Venezuela, quindi credo sia giusto averle concesso il premio Nobel per la pace” Così il vicepremier Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Per noi la libertà è la parola chiave e quindi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Il Nobel per la Pace a Machado, la lettura delle motivazioni dell'Accademia
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro. Quest'anno, oltre al suo nome, sono state presentate al Comitato 338 candidature.
