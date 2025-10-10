nobel per la pace schiaffo a trump oslo nega il premio al presidente usa

Niente da fare. Alla fine, Donald Trump non ha ricevuto l’agognato Nobel per la pace. D’altronde, che le speranze concrete per lui fossero poche era emerso già negli scorsi giorni. Il Norwegian Nobel Institute aveva infatti messo le mani avanti, dichiarando che “l’ultima riunione del Comitato per il Nobel si era tenuta lunedì”: vale a dire prima che fosse raggiunto l’accordo diplomatico tra Israele e Hamas. Insomma, sembrerebbe che il presidente americano non abbia ricevuto il premio per una questione di tempistica. La Cnn, dal canto suo, ha invece riferito di preoccupazioni per quanto riguarda gli attacchi militari, recentemente ordinati dall’amministrazione Trump, contro le imbarcazioni di narcotrafficanti in area caraibica. 🔗 Leggi su Panorama.it

