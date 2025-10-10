Nobel per la Pace Oslo sceglie Machado | cala il sipario sul teatrino di Trump ma sul riconoscimento alla venezuelana non mancano le ombre
Quando il Comitato norvegese per il Nobel ha annunciato che il Premio per la Pace 2025 andava a María Corina Machado, l’attivista che da oltre vent’anni sfida il regime di Maduro con metodi nonviolenti, a Washington e a Tel Aviv qualcuno è rimasto senza parole. Donald Trump, che reclamava il premio come coronamento della sua «tregua» a Gaza, ha perso anche questa battaglia: quella per la narrazione. La destra mondiale — e la sua succursale italiana — aveva costruito una campagna sguaiata: Salvini parlava di «Nobel a Trump», Tajani lo definiva «non scandaloso», mentre l’entourage di Netanyahu spingeva apertamente sul nome del presidente americano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
