Nobel per la Pace | niente Trump vince la venezuelana Maria Corina Machado vicina a Rubio

Nobel per la Pace | niente Trump vince la venezuelana Maria Corina Machado
Il Comitato Norvegese per il Nobel ha conferito il Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, per il suo “instancabile impegno nella promozione dei diritti democratici e per la sua lotta per una transizione pacifica e giusta dalla dittatura alla democrazia in Venezuela”. L’economista liberale, leader del partito di centro-destra Vente Venezuela, ha vinto a schiacciante maggioranza le primarie dell’opposizione nell’ottobre 2023: ciò nonostante, la Corte Suprema venezuelana (fedele a Maduro) l’ha squalificata dalla carica pubblica per 15 anni, accusandola di “corruzione” e di sostenere le sanzioni internazionali contro il governo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
