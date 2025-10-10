Nobel per la Pace da Nelson Mandela a Maria Corina Machado | quando a vincere sono i dissidenti

Da Martin Luther King al leader sudafricano, passando per Aung San Suu Kyi e il Dalai Lama: tra i premiati si sono susseguiti personaggi diventati iconici e simboli delle lotte dei loro Paesi o dei loro popoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nobel per la Pace, da Nelson Mandela a Maria Corina Machado: quando a vincere sono i dissidenti

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

#NobelPrize Il Premio #Nobel per la #Pace è stato assegnato a Maria Corina #Machado, attivista venezuelana - facebook.com Vai su Facebook

Nobel Pace a Machado: congratulazioni da Ue, critiche da Washington ? https://l.euronews.com/WbBo - X Vai su X

Da Mandela a Machado, i Nobel ai dissidenti - Il premio Nobel per la Pace all'attivista venezuelana Maria Corina Machado allunga la lista di dissidenti e attivisti che, con sempre più frequenza nel XXI secolo, hanno ricevuto il riconoscimento da ... Lo riporta ansa.it

Maria Corina Machado ha vinto il premio Nobel per la pace - Il Comitato norvegese del Nobel ha scelto di premiare l’attivista venezuelana «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per rag ... Si legge su editorialedomani.it