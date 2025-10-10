Nobel per la Pace da Nelson Mandela a Maria Corina Machado | quando a vincere sono i dissidenti

Da Martin Luther King al leader sudafricano, passando per Aung San Suu Kyi e il Dalai Lama: tra i premiati si sono susseguiti personaggi diventati iconici e simboli delle lotte dei loro Paesi o dei loro popoli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nobel pace nelson mandelaDa Mandela a Machado, i Nobel ai dissidenti - Il premio Nobel per la Pace all'attivista venezuelana Maria Corina Machado allunga la lista di dissidenti e attivisti che, con sempre più frequenza nel XXI secolo, hanno ricevuto il riconoscimento da ... Lo riporta ansa.it

nobel pace nelson mandelaMaria Corina Machado ha vinto il premio Nobel per la pace - Il Comitato norvegese del Nobel ha scelto di premiare l’attivista venezuelana «per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per rag ... Si legge su editorialedomani.it

