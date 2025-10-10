Nobel per la pace chi è il vincitore | l’annuncio poco fa
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato conferito a María Corina Machado, esponente di spicco dell'opposizione venezuelana e fondatrice del partito Vente Venezuela. Il Comitato Nobel norvegese ha motivato la scelta sottolineando il lungo impegno di Machado nella difesa delle libertà fondamentali, in un contesto segnato da repressione e crisi istituzionale. Ingegnere di formazione ed ex deputata dell'Assemblea Nazionale, Machado si è distinta per aver dedicato la propria vita alla causa della democrazia nel suo Paese.
In questa notizia si parla di: nobel - pace
