Nobel per la pace chi è il vincitore | l’annuncio poco fa

Tvzap.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato conferito a María Corina Machado, esponente di spicco dell’opposizione venezuelana e fondatrice del partito Vente Venezuela. Il Comitato Nobel norvegese ha motivato la scelta sottolineando il lungo impegno di Machado nella difesa delle libertà fondamentali, in un contesto segnato da repressione e crisi istituzionale. Ingegnere di formazione ed ex deputata dell’Assemblea Nazionale, Machado si è distinta per aver dedicato la propria vita alla causa della democrazia nel suo Paese. Leggi anche: Terribile incidente in campo per il giocatore della nazionale: é a rischio paralisi Leggi anche: “Scontro totale”: Gaza, la notizia da Israele nella notte Una vita dedicata alla libertà e alla democrazia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

nobel per la pace chi 232 il vincitore l8217annuncio poco fa

© Tvzap.it - Nobel per la pace, chi è il vincitore: l’annuncio poco fa

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace 232 vincitoreA Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace - Maria Corina Machado &#232; la vincitrice del premio Nobel per la Pace 2025: lo ha comunicato pochi minuti fa il Comitato per il Nobel. Segnala tpi.it

nobel pace 232 vincitoreNobel per la pace, Trump beffato: vince María Corina Machado, attivista venezuelana oppositrice di Maduro. «Donna che tiene accesa fiamma democrazia» - Nobel per la pace, alle 11 il nome Oggi alle 11 verrà annunciato il vincitore del Premio Nobel per la Pace 2025, in un anno oscurato dalla campagna durata mesi del presidente degli ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace 232 Vincitore