Nobel per la pace chi è il vincitore | l’annuncio poco fa

Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato conferito a María Corina Machado, esponente di spicco dell'opposizione venezuelana e fondatrice del partito Vente Venezuela. Il Comitato Nobel norvegese ha motivato la scelta sottolineando il lungo impegno di Machado nella difesa delle libertà fondamentali, in un contesto segnato da repressione e crisi istituzionale. Ingegnere di formazione ed ex deputata dell'Assemblea Nazionale, Machado si è distinta per aver dedicato la propria vita alla causa della democrazia nel suo Paese.

