Nobel per la Pace beffato Trump Vince un’attivista venezuelana anti-Maduro
Niente da fare per Donald Trump, artefice dello storico accordo di pace in Medio Oriente. Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato oggi all’oppositrice venezuelana del dittatore comunista Maduro, Maria Corina Machado. La comunicazione è stata data oggi dal comitato a Oslo. Uk riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. María Corina Machado, nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, è l’i ncarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, oppositrice di Maduro in Venezuela - X Vai su X
Nobel per la pace, Trump beffato: vince María Corina Machado, attivista venezuelana oppositrice di Maduro. «Donna che tiene accesa fiamma democrazia» - Nobel per la pace, alle 11 il nome Oggi alle 11 verrà annunciato il vincitore del Premio Nobel per la Pace 2025, in un anno oscurato dalla campagna durata mesi del presidente degli ... ilmessaggero.it scrive
Nobel per la pace 2025: che beffa per Trump, ecco chi ha vinto - María Corina Machado vince il Nobel per la pace 2025 per la sua battaglia per la democrazia in Venezuela. Scrive newsmondo.it