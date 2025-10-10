Nobel per la Pace beffato Trump Vince un’attivista venezuelana anti-Maduro

Niente da fare per Donald Trump, artefice dello storico accordo di pace in Medio Oriente. Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato oggi all’oppositrice venezuelana del dittatore comunista Maduro, Maria Corina Machado. La comunicazione è stata data oggi dal comitato a Oslo. Uk riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. María Corina Machado, nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, è l’i ncarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, ha scritto Marco Rubio su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

