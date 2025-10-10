Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado | Paladina coraggiosa tiene accesa la fiamma della democrazia
(Adnkronos) – Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Lo ha annunciato il Comitato del Nobel. Una "paladina della pace coraggiosa e impegnata", ha esordito Jorgen Wayne Frydnes nelle motivazioni del Nobel. "Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità", ha aggiunto. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: nobel - pace
