Nobel per la pace alla venezuelana Maria Corina Machado l' annuncio

Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

