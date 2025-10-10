Nobel per la pace alla venezuelana Maria Corina Machado l' annuncio
Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
ULTIM’ORA María Corina Machado vince il premio Nobel per la pace 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Quest’anno niente Nobel per la Pace a Trump, ma “non è più una boutade”, dice Tajani - X Vai su X
Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana: "Uno degli esempi più straordinari di coraggio in America Latina" - Il Nobel per la Pace per il 2025 è andato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana. Segnala adnkronos.com
Chi è María Corina Machado, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace - María Corina Machado, leader dell'opposizione a Maduro in Venezuela, ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2025. Da fortuneita.com