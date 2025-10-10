Nobel per la pace a Trump? La strategia di Donald | dal cambio di rotta con Netanyahu al coinvolgimento dei Paesi arabi
Spiazzare l?avversario, coglierlo di sorpresa, costringerlo a mosse che non si aspettava. Una vita passata a mercanteggiare ha dato a Donald Trump l?abilità di zigzagare fra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Conte: Candidiamo Francesca Albanese al Nobel per la pace – Il video
Conte: “Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese, noi la candidiamo al Nobel per la pace”
Esulta Donald #Trump dopo la firma dell’accordo tra #Israele e #Hamas: ho fermato la guerra, dice. E ora il presidente americano sogna il Nobel per la Pace. #Tg1 Stefano Fumagalli - facebook.com Vai su Facebook
Trump è ossessionato dal Nobel per la Pace: nessuna persona, organizzazione o governo aveva mai tentato con così tanta insistenza di influenzare e fare pressione sul comitato che attribuisce il riconoscimento. È comunque difficile che lo vinca: - X Vai su X
Nobel per la pace a Trump? La strategia di Donald: dal cambio di rotta con Netanyahu al coinvolgimento dei Paesi arabi - Spiazzare l’avversario, coglierlo di sorpresa, costringerlo a mosse che non si aspettava. Lo riporta ilmessaggero.it
Trump ci sta provando fortissimo a vincere il Nobel per la Pace - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump porta avanti da mesi una campagna senza precedenti per vincere il premio Nobel per la Pace, che sarà annunciato venerdì. Secondo ilpost.it