Nelle ore in cui a Stoccolma si discute, o si dovrebbe farlo, se assegnare il Premio Nobel per la Pace a Donald Trump, dopo aver favorito l’accordo di pace in Medio Oriente, il governo “chavista” del Venezuela ha richiesto formalmente una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unit e in risposta a quella che ha definito una “grave escalation di aggressioni” da parte degli Stati uniti dopo il recente dispiegamento militare nel Mar dei Caraibi. Il Venezuela di Maduro contro Trump. “Il governo bolivariano del Venezuela ha richiesto formalmente una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, di fronte alla grave escalation di aggressioni e al dispiegamento militare senza precedenti degli Stati uniti nel Mar dei Caraibi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Yvan Gil in un messaggio diffuso su Telegram. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nobel per la Pace a Trump? Il “tiranno comunista” Maduro vuole rovinargli la festa: “Gli Usa ci attaccano”