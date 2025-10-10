Nobel per la pace a Maria Machado | la lady di ferro venezuelana anticomunista che aveva ringraziato Meloni

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e perseguitata dal regime comunista di Nicolas Maduro, ha ricevuto il premio Nobel per la pace, con una decisione presa nelle scorse settimane che ha di fatto tagliato fuori Donald Trump. Uno dei membri del comitato, Jorgen Watne Frydnes, ha spiegato che la donna è “una paladina della pace coraggiosa e impegnata”. Si tratta dunque di una persona che “tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità”. Machado viene considerata come la “Lady di ferro” del Venezuela, oltre ad essere l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, come ha scritto il segretario di Stato americano Marco Rubio su Time magazine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

