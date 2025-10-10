È María Corina Machado la vincitrice del premio Nobel per la pace. L'attivista venezuelana per i diritti umani, ex deputata dell'Assemblea nazionale e fondatrice del movimento politico Vente Venezuela, ha ricevuto il valoroso riconoscimento per la capacità “di tenere accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente” e “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano”, ha dichiarato Jørgen Watne Frydnes, presidente del comitato Nobel, leggendo le motivazioni dell'assegnazione. “Sono sotto shock, non ho parole. Questa è una vittoria per me e l'intero movimento”, ha detto Machado dopo aver appreso la notizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nobel per la pace a María Machado: eroina della democrazia in Venezuela