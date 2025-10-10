L’attivista e leader dell’opposizione venezuelana è stata insignita oggi del prestigioso riconoscimento per la sua instancabile lotta per la democrazia e i diritti civili in Venezuela, un faro di coraggio in quello che il Comitato norvegese ha definito un contesto di “oscurità crescente”. Il Comitato ha voluto premiare non solo la persona, ma il simbolo di resistenza che Machado rappresenta. Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comitato norvegese, l’ha definita “una delle figure civili più straordinarie del coraggio latinoamericano dei nostri tempi”, sottolineando come, sotto la sua guida, “l’opposizione venezuelana, a lungo divisa, sia riuscita a trovare un terreno comune”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Nobel per la Pace a María Corina Machado, Oslo incorona la sfida al regime venezuelano