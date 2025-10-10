Nobel per la pace a Maria Corina Machado l’oppositrice di Maduro in Venezuela

Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, oppositrice di Nicolas Maduro in Venezuela, per il suo “instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano” e per la sua “lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, Machado è l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, scrisse Marco Rubio, segretario di Stato degli Usa, su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

