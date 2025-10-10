Nobel per la pace a Maria Corina Machado l’oppositrice di Maduro in Venezuela

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, oppositrice di Nicolas Maduro in Venezuela, per il suo “instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano” e per la sua “lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Nota anche come la “Lady di ferro” del Venezuela, Machado è l’incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”, scrisse Marco Rubio, segretario di Stato degli Usa, su Time Magazine che ha inserito il suo nome nell’elenco delle 100 persone più influenti del mondo per il 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nobel per la pace a maria corina machado l8217oppositrice di maduro in venezuela

© Ilfattoquotidiano.it - Nobel per la pace a Maria Corina Machado, l’oppositrice di Maduro in Venezuela

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace maria corinaIl Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado - È stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro, il Premio Nobel per la Pace 2025. Si legge su corriere.it

nobel pace maria corinaIl Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela - Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace Maria Corina