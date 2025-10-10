Nobel per la pace a Maria Corina Machado leader opposizione regime Maduro

Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato all’attivista venezuelana Maria Corina Machado, leader dell’opposizione al regime di Maduro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader opposizione regime Maduro

la Repubblica. . Il Premio Nobel per la Pace 2025 è andato a una donna. Stiamo parlando dell'attivista dell'opposizione venezuelana Marìa Corina Machado contro la decennale dittatura di Nicolàs Maduro. Machado ha 58 anni, si è affermata nel 2023 prende - facebook.com Vai su Facebook

Ecco María Corina Machado, l'Iron Lady di Caracas e Nobel per la pace - Liberal, instancabile lottatrice per la democrazia in Venezuela, è la sintesi tra l'instancabile sintesi tra la Thatcher e il dissidente anticomunista Havel: "La forza del nostro movimento è stata di ...

Nobel per la pace a Corina Machado, 'il popolo vincerà' - Svegliata nel cuore della notte, Maria Corina Machado ha accolto come uno "shock" la notizia di aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace.