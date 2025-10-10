Nobel per la Pace a María Corina Machado dama de hierro del Venezuela e attivista anti-Maduro | Sono sotto choc vinceremo

La decisione del Comitato Nobel Norvegese: Machado è una «paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

