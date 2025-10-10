Nobel per la pace a María Corina Machado attivista venezuelana per i diritti umani

10 ott 2025

Il Nobel per la pace è andato a María Corina Machado, attivista venezuelana per i diritti umani. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

nobel per la pace a mar237a corina machado attivista venezuelana per i diritti umani

