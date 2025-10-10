Nobel per la Pace a María Corina Machado attivista anti-Maduro Il Comitato | Premio a Trump? La nostra stanza piena di coraggio
La decisione del Comitato Nobel Norvegese: Machado è una «paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook
Russia, portavoce Cremlino: "Sì al Nobel per la Pace a Trump" - X Vai su X
Premio Nobel per la pace all’attivista venezuelana Maria Corina Machado - Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano” ... Da ilsecoloxix.it
Nobel Pace 2025 a Maria Corina Machado - Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Riporta rainews.it