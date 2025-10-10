Nobel per la Pace a María Corina Machado attivista anti-Maduro Il Comitato |   Premio a Trump? La nostra stanza piena di coraggio

La decisione del Comitato Nobel Norvegese: Machado è una «paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

nobel pace mar237a corinaPremio Nobel per la pace all’attivista venezuelana Maria Corina Machado - Premio Nobel per la pace a Maria Corina Machado "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano” ... Da ilsecoloxix.it

nobel pace mar237a corinaNobel Pace 2025 a Maria Corina Machado - Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Riporta rainews.it

