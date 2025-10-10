Nobel per la pace a Machado leader anti-Maduro E lei lo dedica a Trump
"Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". È la motivazione che ha spinto il Comitato norvegese per il Nobel ad assegnare alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado il Premio per la pace 2025. Un riconoscimento conferitole per "un instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". "Sono sotto shock, non ci posso credere", è stata la reazione di Machado al telefono in un video postato da Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato alle presidenziali del 2024 contro Nicolas Maduro dopo che la leader dell'opposizione era stata esclusa dalle elezioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
