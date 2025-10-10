Nobel per la pace a Machado leader anti-Maduro E lei lo dedica a Trump

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". È la motivazione che ha spinto il Comitato norvegese per il Nobel ad assegnare alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado il Premio per la pace 2025. Un riconoscimento conferitole per "un instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". "Sono sotto shock, non ci posso credere", è stata la reazione di Machado al telefono in un video postato da Edmundo Gonzalez Urrutia, candidato alle presidenziali del 2024 contro Nicolas Maduro dopo che la leader dell'opposizione era stata esclusa dalle elezioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nobel per la pace a machado leader anti maduro e lei lo dedica a trump

© Iltempo.it - Nobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace machado leaderNobel per la pace a Machado, leader anti-Maduro. E lei lo dedica a Trump - "Una paladina della pace coraggiosa e impegnata, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità ... Scrive iltempo.it

nobel pace machado leaderNobel per la pace a Corina Machado, 'il popolo vincerà' - Svegliata nel cuore della notte, Maria Corina Machado ha accolto come uno "shock" la notizia di aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace Machado Leader