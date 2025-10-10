Nobel per la pace 2025 | vince Maria Corina Machado l’anti Maduro Trump? Il Comitato | Nostra stanza piena di coraggio

Pemio Nobel per la pace 2025 è la venezuelana Maria Corina Machado, attivista anti-Maduro. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. Affermando che "il premio va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

